Les pergolas, un coin de paradis très déco dans le jardin

Comme chaque année à l’approche des beaux jours, les envies de procrastiner, de flâner, de passer de bons moments entre amis au sein de l’espace extérieur se font ressentir. Rien de tel qu’un petit coin de paradis ombragé sur la terrasse ou dans le jardin pour profiter pleinement de ces doux moments. Pour cela, la pergola a de quoi faire rêver cet été. Et, à l’image des maillots de bain qui investissent les dressings, elle est incontournable en extérieur. D’ailleurs, elle rencontre un succès de plus en plus grandissant tant elle est devenue un espace de vie à part entière. Apportant un peu d’ombre tout en créant un espace intime, convivial et cocooning en extérieur, il est difficile de ne pas succomber. Exit donc l’image d’Épinal d’une pergola qui sert uniquement de support aux plantes grimpantes : gros plan sur l’accessoire phare du jardin, de la terrasse aussi.

La pergola : une gamme personnalisable à souhait

Si l’on consacre de plus en plus de temps et de moyens à la décoration intérieure, l’extérieur n’est pas délaissé pour autant. Et, avec le large choix de pergola, difficile de ne pas trouver celle convient. Entre les matériaux, les structures en bois, en fer, en PVC ou encore en aluminium, mais aussi la toiture, la pergola se fond dans le décor, s’accorde au style de l’habitat sans aucune fausse note. Équipement sur-mesure, personnalisable à souhait, la pergola est un équipement juste incontournable.

La pergola : une fonctionnalité sans limites

Bien entendu, la pergola est une structure de choix pour l’orner de plantes grimpantes et créer ainsi un espace frais, verdoyant. Mais le plus intéressant est que cette dernière se transforme au gré des envies. Tout à tour espace détente à proximité de la piscine, extension du salon, coin repas dans le jardin ou encore abri de jardin pour la voiture notamment, la pergola est multi-fonctions. Chacun peut donc au gré de ses envies, de ses besoins aussi, lui donner une fonction idéale. Elle s’adapte également à tous les extérieurs, qu’il s’agisse d’une véranda, d’une terrasse ou encore d’un jardin. Dans tous les cas, la pergola crée un espace de vie à part entière, parfait pour gagner quelques mètres carrés supplémentaires.

La pergola : un confort inégalé

Si la pergola est déclinée en une multitude de modèles, elle n’en reste pas moins fonctionnelle. En effet, pour un maximum de confort, certains modèles sont bioclimatiques avec des lames orientables ou un store enroulable notamment. Certains modèles sont encore plus pratiques en étant dotés de capteurs. Ils détectent alors les premières gouttes de pluie ce qui entraîne la fermeture automatique des lames, de quoi rester à l’abri en toutes circonstances et s’assurer un confort supplémentaire. Il existe aussi des protections contre le soleil pour s’octroyer un moment de détente soleil tout en préservant sa santé. Pour finir, l’automatisation de la pergola peut être alimentée par des panneaux solaires, de quoi s’inscrire dans une démarche « éco friendly ».

Bref, la pergola s’adapte à toutes les situations, toutes les envies. Et si elle apporte une valeur supplémentaire à l’habitation, elle en optimise surtout le confort. Il ne restera plus qu’à aménager l’espace en laissant là encore parler ses envies.