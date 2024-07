Quelle cigarette électronique choisir ?

Pour arrêter progressivement de fumer, vous avez décidé de vous mettre à la cigarette électronique ? C’est un premier pas, une bonne alternative, mais pour réussir cette démarche, il faut encore savoir choisir son e-cigarette. On vous aide dans votre sevrage tabagique en vous donnant des conseils pour trouver une cigarette électronique suivant vos besoins, vos habitudes, vos goûts et votre budget.

Les différents formats disponibles

On trouve 3 catégories de cigarettes électroniques :

Le format pod : Cette e-cigarette qu’on appelle également Pod Mod et qu’on trouve sur CigaretteElec est récente. De petite taille, elle permet de vapoter du CBD et des sels de nicotine. Cette cigarette électronique est aussi efficace pour les e-liquides classiques avec des taux élevés de nicotine et peu de glycérine végétale. Les e-liquides se vapotent à une puissance faible, et le pod n’a pas besoin d’une grande capacité pour être efficace.

Suivant le profil de fumeur

Si vous allez utiliser pour la première fois une cigarette électronique, votre choix reposera sur votre profil de fumeur, notamment votre consommation de cigarettes. Un petit fumeur consomme une dizaine de cigarettes par jour, un fumeur modéré fume entre 10 et 20 cigarettes par jour, et un fumeur infatigable prend plus d’une vingtaine de cigarettes par jour. Si vous fumez peu, il vous faut une e-cigarette compacte, simple et efficace de type pod, tandis que si vous fumez modérément, vous aurez besoin d’une cigarette électronique performante avec une excellente autonomie et une grande simplicité d’utilisation comme un box. Si vous fumez beaucoup, prenez un modèle avec plus d’autonomie, le box peut vous satisfaire amplement.

Les autres critères à considérer

Différents autres critères sont à considérer pour trouver la cigarette électronique adaptée comme la valeur de résistance exprimée en Ohm. C’est plus de 1 Ohm pour une vape douce en inhalation directe, entre 0,5 et 1 Ohm pour une vape polyvalente en inhalation directe ou indirecte et moins de 0,5 Ohm pour une vape puissante en inhalation directe. Il y a également la contenance du clearomiseur. Une contenance entre 2 et 3 ml est standard et suffisante si vous débutez. Toutefois, si vous êtes un gros fumeur, il faut plus pour utilisation optimale au cours de la journée. Prêtez également attention au design, car ce sera un objet que vous utiliserez tous les jours et que vous aurez toujours sur vous. Il faut donc que votre cigarette électronique vous plaise pour que vous ne soyez pas gêné lors de son utilisation en public.