Les bienfaits mentaux du cyclotourisme

Ce n’est un secret pour personne que faire du vélo régulièrement est un excellent moyen d’améliorer sa condition physique. Il existe de nombreuses façons de s’entraîner pour atteindre des objectifs spécifiques, qu’il s’agisse de développer la résistance et l’endurance ou simplement la force et la puissance des jambes. L’entraînement en vue d’un tour est l’étape suivante en termes de forme physique, mais il apporte d’autres avantages personnels que le physique.

Sur le plan psychologique, la pratique du vélo et du cyclotourisme est incroyablement bénéfique. Diverses études ont mis en évidence des résultats positifs en ce qui concerne le vélo et la santé mentale. Aujourd’hui, le cyclotourisme français est de plus en plus en vogue. Allier le plaisir du sport et la découverte de la belle France en séduit plus d’un ! Examinons quelques aspects généraux de l’impact positif du cyclotourisme sur la santé mentale.

5 avantages du cyclotourisme sur le mental

1. Réduction du stress

L’un des avantages les plus immédiats de la pratique régulière du vélo est qu’elle permet de réduire efficacement le stress. Conformément aux études générales de l’exercice et son impact sur la santé mentale, le vélo est une autre forme d’exercice aérobique qui réduit considérablement le stress quotidien. L’organisation d’un circuit est une tâche plus importante que la simple conduite d’une bicyclette, car elle nécessite une préparation et un entraînement considérables. L’organisation d’un circuit peut aider les gens à oublier les facteurs de stress de leur vie et leur donner autre chose à penser.

2. Bannir la dépression et l’anxiété

Faire du vélo régulièrement libère des substances chimiques telles que les endorphines, dont la sérotonine, “l’hormone du bonheur”, qui contribue grandement à la bonne humeur. Comme pour la course à pied, les cyclistes ressentent un état d’euphorie (le “cyclist’s high”) et si les gens font régulièrement du vélo, ils reçoivent des doses saines de ces hormones. La dépression et l’anxiété sont tenues à distance parce que le corps et l’esprit reçoivent des signaux sains.

3. Sens de l’organisation

La planification et la préparation d’une escapade à vélo donnent aux gens le sens de l’objectif et de l’organisation. Mentalement, les cyclotouristes sont susceptibles d’être mieux préparés et organisés pour faire face à de nombreuses choses dans la vie, y compris les incidents choquants et les malheurs.

4. Terminer une excursion est extrêmement satisfaisant

Un aspect très important des séjours à vélo est de les terminer. La planification, la préparation et l’investissement d’un cycliste en tournée sont destinés à lui permettre de terminer la tournée avec succès. Il est généralement conseillé aux personnes souffrant de dépression de se fixer des objectifs simples et de les atteindre, car le besoin d’atteindre un objectif est une puissante affirmation de l’estime de soi. Terminer un circuit fait des merveilles pour la confiance en soi, la foi en soi et l’estime de soi en général. C’est une réussite que personne ne peut enlever au coureur.

5. Le vélo aide à lutter contre l’insomnie

L’insomnie et le manque de sommeil sont un problème majeur lorsqu’il s’agit de lutter contre les maladies mentales. Les cyclistes de randonnée doivent s’exercer quotidiennement et maintenir un régime rigide d’entraînement, de repos, d’alimentation et de sommeil. Rien que l’exercice de haute intensité permettrait à la plupart des cyclistes de mieux dormir, car les rythmes circadiens (le cycle de l’horloge biologique) y répondraient et permettraient un sommeil plus réparateur et plus rapide.