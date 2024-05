Nos idées de destinations de vacances en bord de mer

Une plage de sable fin, le bruit des vagues qui s’échouent paisiblement sur la cote, avec un soleil radieux voguant dans un ciel bleu qui inonde ce paysage de ses rayons brulants… Voilà l’image qui apparait dans l’esprit de la plupart d’entre nous lorsque l’on évoque le sujet des vacances, le bord de mer étant la destination la plus majoritairement favorisée. Cela explique en partie le succès de l’hexagone quant à son attractivité touristique, avec les milliers de kilomètres de littoral qui l’enchâssent, en métropole et en outre-mer, sans oublier l’ile de beauté. Si la présence de la mer ou l’océan est votre critère principal quant au choix de votre future destination de vacances, cet article est fait pour vous. Découvrez notre sélection, forcément subjective, mais surtout exigeante, des endroits qui méritent de figurer sur le podium de cette catégorie et valent assurément le détour.

Direction le farniente et l’air du large !

Personne ne contestera le fait que louer une villa en bord de mer représente le summum du raffinement et du plaisir ! Quel bonheur en effet de se réveiller avec le bruit des vagues et des oiseaux marins, avec l’air frais qui vient du large pour emplir nos poumons et nos sens, et de pouvoir contempler la beauté du panorama qui se déploie devant nous en dégustant son petit déjeuner. Mais quel sur quel endroit jeter son dévolu ? Voici, comme promis, de quoi faciliter votre choix dans le reste de cet article.

La Bretagne

On ne présente plus cette région qui cumule l’avantage d’offrir un climat doux et ensoleillée en été, tout en étant épargné par les chaleurs caniculaires étouffantes qui s’abattent régulièrement plus au sud. Relativement épargnée par le tourisme de masse, il est ainsi encore possible de flâner tranquillement dans ses multiples localités qui regorgent de trésors n’attendant que les explorateurs estivaux pour être découverts. De Saint-Malo à Brest, en passant par rennes, ou encore vannes, les bonnes adresses ne manquent pas pour les gourmets, à moins que vous soyez plus “team grillades” au crépuscule sur la plage. Son histoire foisonnante et millénaire la dote d’un éventail innombrable de bâtiments historiques et typiques que vous adorerez, visiter, photographier et évoquer à vos collègues de bureaux jaloux devant la machine à café.

La French Riviera

De cannes à menton en passant par Nice et St Tropez, le littoral qui parcourt cette zone accueille les amateurs de luxe, de strass et de paillettes, mais aussi les familles qui viennent s’y ressourcer et profiter des moult activités proposées dans cette zone. Si l’on est un amateur d’activités nautiques, des sports extrêmes aux excursions en yacht dans les criques et lagunes seulement connues des connaisseurs, mais aussi de plongée sous-marine dans les eaux chaudes de la méditerranée, c’est la destination idéale. On pourra également admirer les villas et châteaux de luxe qui forment un chapelet de grâce et d’exubérance le long de la cote, et peut-être finir par accoster sur le ponton qui mène à la villa que l’on aura soi-même louée pour l’occasion.